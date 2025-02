Real, che rimonta sul City! Guardiola beffato da Bellingham nel finale

Il Real Madrid passa in casa del Manchester City nel match vinto 3-2 valido per l'andata dei playoff di Champions League . Apre le danze Haaland nel primo tempo al minuto 19 su assist di petto di Gvardiol : nella ripresa la riprende il Real Madrid grazie alla volée di Mbappè al 60° ma ancora la punta norvegese firma il momentaneo sorpasso su rigore al 80°. A pareggiare i conti ci pensa il subentrato Brahim Diaz che sfrutta l'incertezza di Ederson su una respinta corta al minuto 86. Ma la beffa per Guardiola è dietro l'angolo e a spuntarla è Ancelotti grazie alla firma di Jude Bellingham al 93°.

Vincono Psg e Borussia Dortmund

Il Paris Saint-Germain travolge 3-0 in trasferta il Brest nel derby francese e ipoteca il passaggio agli ottavi con novanta minuti d'anticipo. Vitinha sblocca il risultato su rigore al 21', poi sale in cattedra Dembele che firma una doppietta al 45' del primo tempo e al 21' della ripresa. Colpaccio esterno del Borussia Dortmund che si impone in casa dello Sporting Lisbona per 3-0: le reti arrivane nella ripresa grazie a Guirassy al 60°, Gross al 68° e Adeyemi al 82°.