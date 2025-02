Ancelotti lancia il Real: "Oggi inizia la stagione!". E sullo striscione su Vinicius...

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Real Madrid ribalta in 6 minuti il Manchester City vincendo 3-2 all'Etihad Stadium nell'andata dei playoff di Champions League. Carlo Ancelotti ha commentato così il successo nel post-partita: "Calmi, felici, abbiamo fatto bene nel primo tempo di questo pareggio. Abbiamo preso un piccolo vantaggio. Dobbiamo continuare così anche nella seconda frazione. La partita è andata bene - aggiunge - Penso che sia una partita completa sotto tutti gli aspetti. Tutti hanno lavorato duramente. Abbiamo avuto molte occasioni. Non ci siamo arresi quando eravamo indietro. È stata una partita molto completa”.

Mancanza di determinazione

"Penso che avremmo meritato la vittoria. Loro sono andati in vantaggio con il rigore, ma i quattro davanti sono stati molto efficaci. Avrebbero potuto essere un po' più precisi, ma hanno generato molto con mobilità e qualità”.

Per il ritorno

“Non credo che le cose cambieranno. Sarà una partita completa. Dobbiamo sottolineare che abbiamo difeso bene, con un blocco compatto. Quando ci siamo messi di nuovo sotto pressione ci hanno creato problemi”.

Ancelotti: "Questa è al strada" e su Vinicius..

In conferenza stampa l'allenatore dei Blancos ha rimarcato: "Il pareggio non poteva essere risolto qui. È stata una partita molto bella e dobbiamo essere contenti del risultato. Il City ha giocato una buona partita e dobbiamo prepararci bene per il ritorno. Non credo che sia stata la migliore partita. Me l'aspettavo perché è stata una partita completa da parte della squadra. Avevamo dei dubbi sulla possibilità di avere un equilibrio con questa squadra e sì, è così - aggiunge - Questa è la strada, la nostra stagione inizia adesso. Dobbiamo mettere in evidenza un po' tutto per il reparto arretrato. Il tanto criticato Tchouaméni ha giocato molto bene e lo ha fatto fuori posizione”.

Sulla gara di Vinicius Junior ,accolto dai tifosi del Manchester City con una striscione con scritto "Stop crying your heart out" (canzone degli Oasis) raffigurante Rodri con il pallone d'Oro, Ancelotti: "Non so se l'ha visto. Se l'ha visto, è stata una grande motivazione per lui”