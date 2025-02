Juve-Psv, le pagelle: Gatti show, McKennie Harry Potter, Conceicao spacca, Kelly stecca

La Juventus di Thiago Motta conquista una vittoria decisiva nella strada verso gli ottavi di finale di Champions League: McKennie (34’) e Mbangula (82’) permettono ai bianconeri di vincere il match d’andata dei playoff giocato all’Allianz Stadium e soprattutto di affrontare la sfida di ritorno, in programma mercoledì prossimo in Olanda, con più serenità. Alla squadra di Bosz non basta il gol di Perisic che al 56’ aveva garantito il momentaneo pareggio al Psv. Andiamo dunque a scoprire voti e pagelle di Locatelli e compagni.