City-Real, le pagelle: Haaland sentenza, Vinicius decisivo, Guardiola-Ancelotti...

Courtois 6 È costretto per due volte a raccogliere il pallone dal fondo della propria porta senza però avere particolari colpe.

Valverde 6.5 È ovunque. Lo si può vedere rendersi pericoloso in avanti e un attimo dopo lo si trova a fare una chiusura in difesa.

Tchouameni 6 Buona la sua prova al centro della difesa del Real Madrid. È sempre attento.

Asencio 5 Si fa sorprendere dall’inserimento di Gvardiol sull’1-0.

Mendy 5.5 A inizio partita ha sui piedi il pallone del possibile a 1-0 ma non la sfrutta calciando dove c’è Aké.

Rodrygo 5.5 Gioca un buon primo tempo, nella ripresa però finisce quasi per sparire dal campo.

Brahim Diaz (39’ st) 7 Entra e segna. Impatto pazzesco.

Camavinga 6.5 Nel finale, sul 2-2, è autore di un’importantissima chiusura in area di rigore.

Ceballos 5 Ingenuo quando atterra Foden proprio sulla linea che delimita l’area di rigore consentendo ad Haaland di andare sul dischetto.

Bellingham 7.5 Segna un gol importantissimo in pieno recupero regalando una vittoria fondamentale. In precedenza Ederson si era superato su una sua conclusione. Il giusto premio per un’ottima partita.

Mbappé 7 La porta del Manchester City a un certo punto sembra essere stregata per il francese. Poi trova il modo di rompere la maledizione in acrobazia.

Vinicius 7 È uno dei migliori in campo, i difensori del City non lo prendono praticamente mai. Non segna ma fa segnare Bellingham nel recupero.

All. Ancelotti 7.5 Se il Real Madrid nel fi nale è riuscito a ribaltare il risultato, gran parte del merito va dato al tecnico che azzecca tutti i cambi.