Milan, altra delusione: vince il Feyenoord. Paixao show, Hancko annulla Gimenez 

Altra serata amara per il Milan in Europa. Dopo il ko all’ultima giornata sul campo della Dinamo Zagabria, costata la qualificazione diretta agli ottavi, i rossoneri escono sconfitti anche dalla sfida esterna contro il Feyenoord di Bosschaart , chiamato a dirigere la prima squadra dopo l'esonero di Priske deciso dalla società lunedì 10, valida per la gara di andata degli spareggi di Champions League. A Rotterdam, gli uomini di Conceicao si arrendono con il finale di 1-0 firmato da un ispiratissimo Paixao . Un risultato che chiama dunque Leao e compagni a riscattarsi nel match di ritorno in programma alle ore 18.45 di martedì 18 febbraio a San Siro. Sfida preceduta dalla gara interna con il Verona di sabato 15. Male anche l'Atalanta, caduta nel finale sul campo del Brugge .

Il racconto della partita

Parte forte il Feyenoord, che sblocca le marcature al 3' grazie al pasticcio di Maignan. Il portiere francese non blocca il tiro innocuo di Paixao e regala il vantaggio agli avversari. I padroni di casa si accendono e si lanciano a caccia del raddoppio. Il Milan subisce per la prima mezz'ora, indovinando poche incursioni sull'asse Leao-Joao Felix che non impensieriscono però Wellenreuther. Al 36', Paixao si ritaglia lo spazio per il tiro e colpisce la traversa. Al duplice fischio il parziale resta invariato. In avvio di ripresa, è sempre la formazione di Bosschaart a gestire il gioco, con il brasiliano che semina il panico nella sua corsia e gli ospiti che faticano a impostare le ripartenze. Bene anche Hancko - il difensore potrebbe indossare la maglia della Juve in estate - nel coprire sull'ex compagno Gimenez - il pubblico di Rotterdam ha riservato al messicano cori applausi in occasione del cambio - . Al 71', Paixao prova il pallonetto dalla linea di metà campo a Maignan battuto: la traiettoria si spegne sul fondo. I rossoneri provano a pareggiare i conti, ma gli olandesi difendono bene la propria area. Nel finale, Joao Felix ci prova dal limite, Wellenreuther trattiene però il tiro. Al triplice fischio esulta il Feyenoord.

Le altre partite

Bene il Bayern Monaco, che supera il Celtic in trasferta per 2-1. Reti di Olise (45') e Kane (49'): scozzesi a segno con Maeda (79'). La formazione di Kompany, classificatasi al 12º posto con 12 punti, ospiterà gli uomini diu Rodgers il 18 febbraio alle ore 21. Ok anche il Benfica, che sul campo del Monaco, rimasto in 10 dopo l'espulsione di Elmusrati (52'), si impone con il finale di 1-0 firmato Paulidis (48'). Ritorno in programma martedì 18 alle ore 21.