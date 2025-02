Gasperini: "Rigore contro l'Atalanta? Non riconosco più le regole, è un dramma"

BRUGES (Belgio) - "Il dramma è che stiamo contagiando tutto il calcio che sta andando in una direzione che va al di fuori di questo sport. Tutti hanno un’idea di falli completamente diversi. Il dramma del calcio oggi sono i contatti. Ormai gran parte dei giocatori si buttano e strillano, tutti con l’intenzione di 'rubacchiare' qualcosa. Il calcio adesso va in una direzione che non c'entra nulla con il gioco del calcio. Non conosco più le regole del calcio. Il dramma è che non si distinguono più i contatti nel calcio. Dopo che salteremo tutti come pinguini adesso correremo anche tutti come pinguini. Il calcio sta cambiando in uno sport completamente diverso. Ormai non si sa più quando è rigore o non rigore, certamente a me non piace". È il commento, ai microfoni di Sky Sport, del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il ko rimediato a Bruges, nell'andata dei play-off di Champions League, a causa di un dubbio rigore concesso dal Var ai padroni di casa al 94'.