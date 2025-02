Ranking Uefa aggiornato e Champions: chi rischia in Serie A e perché

Inter 25.750 punti

Atalanta 21.000

Lazio 20.000

Milan 19.000

Juventus 18.250

Fiorentina 14.000

Roma 12.500

Bologna 11.000

Spagna-Italia, tutto sul duello per la Champions

Con l'Inghilterra saldamente al comando con 20.892 puti e Germania e Portogallo più staccate al quarto e quinto posto, si preannuncia un duello Italia e Spagna per il posto extra in Champions League per la prossima stagione. La Serie A conserva un piccolo vantaggio per il numero dei club ancora in corsa (7 su 8), mentre la Spagna ne ha 6 su 7. Fondamentale sarà quindi la prossima settimana, con il ritorno dei playoff di Champions ed Europa League. Atalanta e Milan saranno chaiamte a rimontare contro Club Brugge e Feyenoord, mentre la Juve dovrà difendere il vantaggio sul campo del Psv. Infine la Roma dovrà cercare di battere il Porto all'Olimpico dopo l'1-1.



Chiaramente il possibile quinto posto Champions potrebbe fare la differenza per i club italiani. Al momento sarebbe qualificata la Lazio con 45 punti, con Juventus, Fiorentina, Milan e Bologna che inseguono con 43, 42 e 38 punti. La massima competizione europea garantisce infatti delle somme importanti da investire anche sul mercato, mentre una mancata qualificazione vorrebbe dire ridimensionameto soprattutto per big come Juventus e Milan.

Ranking Uefa, il calcolo dei punti

La Uefa assegna 2 punti per una vittoria (1 punto per le partite di qualificazione e play-off); 1 punto per il pareggio (0.5 per le partite di qualificazione e play-off); 0 punti per una sconfitta. Questi dati vengono poi sommati con una serie di punti bonus che scattano a ogni passaggio del turno (ottavi di finale, quarti, semifinali, finale): 1.5 punti per la Champions League, 1 per l'Europa League, 0.5 punti per la Conference League. Questi punti extra sono considerati anche nel calcolo del coefficiente di associazione.