Psv, altro pari e zero turnover: incubo sorpasso in vista della Juve

Brutte notizie per il Psv in vista del ritorno del playoff di Champions League contro la Juventus , in programma mercoledì 19 febbraio alle ore 21. La formazione campione d'Olanda non è infatti andata oltre il pareggio per 2-2 nel match casalingo contro l' Utrecht . Un risultato potenzialmente molto pesante per la possibile riconquista del titolo, con l' Ajax di Farioli e Rugani che adesso è a meno uno dal primo posto con ben due partite

ancora da giocare.

Psv, solo un pari prima della Juve

Con l'Ajax impegnato domani all'Amsterdam Arena contro l'Heracles, il Psv aveva l'occasione di allungare in classifica nella sfida casalinga all'Utrecht. Un'occasione fondamentale, tanto da convincere l'allenatore Peter Bosz a confermare lo stesso undici titolare scelto per affronare la Juventus martedì scorso all'Allianz Stadium. Un mancato turnover che sembra comunque non aver dato i suoi frutti, visto che i campioni d'Olanda non sono riusciti ad andare oltre il 2-2. A sbloccare la partita è stato Armando Obispo dopo soli 11 minuti, ma poi la formazione di Eindhoven ha subito la rimonta dell'Utrecht con Van der Hoorn e Aaronson. Solo un gol di Babadi al 92' ha poi evitato una clamorosa sconfitta.

Juve, continua il momento negativo per il Psv

Questo pareggio contro l'Utrecht conferma il momento non positivo del Psv. Gli olandesi sono infatti reduci da tre X consecutive in Eredivisie, dove la vittoria manca dallo scorso 25 gennaio. Una striscia che ha permesso all'Ajax di portarsi ad una sola lunghezza di distanza in classifica, nonostante le due partite in meno. La Juve si troverà quindi contro una squadra in un momento di confusione, con il terzo pari che pesa tanto sul morale e sulla classifica. Inoltre Bosz non potrà contare nemmeno sulla freschezza atletica, vista la decisione di non risparmiare nessuno dei suoi titolari.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE