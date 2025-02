Psv-Juve, Cambiaso e Douglas ci sono. Fomento Veiga davanti a Giuntoli

La Juventus si prepara alla gara di ritorno del playoff di Champions League contro il Psv dopo la vittoria per 2-1 maturata all'andata all'Allianz Stadium. Prima della partenza per l'Olanda, in programma nel pomeriggio di oggi, la squadra di Thiago Motta è scesa in campo alla Continassa per il classico allenamento a porte aperte che ha dato indicazioni imporanti sulle possibili scelte dell'allenatore bianconero per una delle partite più importanti della stagione.