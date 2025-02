Qui Psv: "Con la Juve meritavamo il pari, ma passiamo noi". Incognita Karsdorp

Uscire dal momento difficile battendo la Juve . È questo il messaggio lanciato dal Psv Eindhoven nella conferenza stampa della vigilia in vista della decisiva sfida di Champions League contro i bianconeri , valida per il pass agli ottavi di finale Nelle ultime 5 partite i biancorossi hanno collezionato una sola vittoria in Coppa d'Olanda, poi il ko con la Juve in Europa e 3 pareggi consecutivi in Eredevisie, che hanno consentito all' Ajax di scavalcarli in classifica. Momento non semplice dunque con il Psv, che proverà a reagire proprio domani al Philips Stadion contro la Juve nonostante alcune incertezze relative all'infermeria. In conferenza stampa presenti il tecnico Peter Bosz e il centrocampista Mauro Junior .

Eredivisie e Champions, difficoltà Psv

Così Bosz sul momento della sua squadra: “Mi fanno ridere i luoghi comuni che dovrebbero spiegare questo declino. La partita contro il Willem II è stata brutta. Ma non chiudo gli occhi nemmeno sul match con l’Utrecht, dove ho visto un altro PSV che è quello che voglio vedere, solo che il risultato non è stato buono. Fare sempre la stessa cosa secondo me non funziona: cerco di innescare i miei giocatori in modo diverso. Sta a noi dare una svolta a questa fase negativa, ma ai miei occhi questo inizia sempre con un buon calcio. Se vuoi incidere sui giocatori devi entrare nella loro testa, ma non tutti sono uguali. Devo assicurarmi di non dire sciocchezze, perché i calciatori se ne accorgono subito. Quindi parlo di contenuti calcistici. Non è degno di un top club perdere così tanti punti di fila. Cerco di analizzare, sono critico e cerco di migliorare”. Poi sul momento Schouten: “Non è solo Jerdy, abbiamo diversi giocatori che l'anno scorso stavano rendendo meglio di adesso. Sta a me fare in modo che questi giocatori raggiungano il loro livello”.

