Psg-Brest, Luis Enrique: “Partita trappola. Kvara? Non esiste una formula magica"

"Non vado a nessuna partita di calcio rilassato. Non è nel mio dna. Alla fine qualcuno sarà eliminato, quindi è impossibile essere rilassati. Senza dubbio è una partita trappola". Così Luis Enrique, intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sfida contro il Brest di Eric Roy, valida per il ritorno dei playoff di Champions League. All'andata, Il Psg - che nella fase a girone unico si era classificato al 15º posto con 13 punti - si è imposto in trasferta per 3-0: reti di Vitinha e Dembelé (doppietta). Un risultato che concede ampi margini di ottimismo circa la qualificazione agli ottavi di finale, che si deciderà alle ore 21 di mercoledì 19 febbraio al Parco dei Principi. Il calendario stagionale ha poi in programma la sfida esterna contro il Lione valida per la 23ª giornata di Ligue 1. Il tecnico ha inoltre risposto sul rendimento dell'ex Napoli Kvaratskhelia, giunto a Parigi il 17 gennaio scorso. Da allora, il georgiano ha accumulato 6 presenze (411 i minuti giocati) realizzando 1 gol e 1 assist.