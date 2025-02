Diretta Real Madrid-Manchester City ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Real Madrid ospita il Manchester City nel ritorno dei playoff di Champions League: in palio c'è un posto agli ottavi di finale. La partita di andata in Inghilterra è finita con la vittoria dei blancos, che ora hanno due risultati su tre per passare il turno. "La pressione c'è, ma è più che benvenuta; non puoi giocare bene senza pressione. Se vinceremo dipenderà da come giochiamo, da come gestiremo i momenti in uno degli stadi più grandi. I brutti momenti ci saranno e cercheremo di ridurli il più possibile" ha detto Guardiola nella conferenza della vigilia. "Mi aspetto una partita divertente, complicata, difficile. Stiamo cercando di prepararla bene e di far recuperare i giocatori. L'idea è di pianificare la stessa partita, tenendo conto di tutte le difficoltà che questo tipo di partite comporta. Una partita in cui si gioca tutto in 90 minuti" ha invece dichiarato Ancelotti.