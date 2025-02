Borussia Dortmund agli ottavi di Champions: con lo Sporting basta un pari 

Il Borussia Dortmund si qualifica agli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Niko Kovac si aggiudicano lo spareggio con lo Sporting Lisbona di Rui Borges, pareggiando in casa con il finale di 0-0: risultato che segue il 3-0 dell'andata. I prussiani, che avevano chiuso la fase a girone unico al 10º posto con 15 punti, guardano così al sorteggio di Nyon in programma il 21 febbraio alle ore 12. Emre Can e compagni torneranno in campo sabato 22 contro l'Union Berlino. In campo anche la Juventus di Thiago Motta, che dopo il 2-1 dello Stadium si giocherà la qualificazione sul campo del Psv Eindhoven: fischio d'inizio alle 21.