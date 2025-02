Giuntoli, il mercato Juve è adesso: "Vogliamo Kolo Muani e lui vuole restare"

Spazio poi al futuro di Randal Kolo Muani , arrivato in prestito secco dal Psg : "Il ragazzo ha avuto un grande impatto con il mondo Juve , è contento di stare qui e i rapporti tra i club sono ottimi. Vediamo come andrà a fine stagione. Noi vogliamo tenerlo e lui vuole rimanere: siamo fiduciosi. Credo che Kolo Muani vada a prescindere dalla possibile qualificazione, stasera è importante sul piano sportivo e ci teniamo ad andare avanti".

Giuntoli: "Progetto? Stiamo bilanciando bene tutto"

Il dirigente bianconero ha poi parlato a Sky Sport: "Le eliminazioni delle italiane di ieri? Le partite in Europa sono tutte difficili, ma siamo molto concentrati e consapevoli delle sfide che ci attendono. In questo momento il nostro focus è solo sul lato sportivo. Dal punto di vista economico, la situazione è positiva: stiamo trovando il giusto equilibrio tra sostenibilità e competitività e siamo sulla strada giusta". Poi su Kolo Muani: "Per ora non ci sono stati contatti, ma i rapporti con il PSG sono ottimi. Il ragazzo ha una forte volontà di restare con noi e anche da parte nostra c’è il desiderio di trattenerlo. Siamo molto fiduciosi per il futuro".

La carica di Veiga: "Dobbiamo fare il messimo"

Anche Renato Veiga ha parlato a Prime Video nel pre partita: "La coppia con Gatti? Per me la cosa più importante è la squadra, cercare di vincere e non è molto importante insieme a chi gioco. Prestazioni? Cerco di fare il mio meglio, io e i miei compagni di squadra e questo succede ogni giorno. Cosa fare per vincere? Il nostro meglio, quello che il Mister ci ha chiesto".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE