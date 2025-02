Juve fragile, Motta di male in peggio: tris Psv, finisce il sogno Champions

Saibari non perdona. Motta cervellotico, supplementari

Si arriva negli ultimi venti minuti con Motta che ora tergiversa sulle sostituzioni mentre Bosz inserisce subito Til al posto di Schouten. Assalto Psv e praterie per la Juve, tutto in bilico ma passano di nuovo gli olandesi, ancora grazie a una giocata di Perisic che mette dentro una palla velenosa sporcata da De Jong e conclusa da Saibari in area piccola, bravo a crederci. Triplo cambio cervellotico per Motta: Savona, Thuram e Yildiz per Koopmeiners, Locatelli e Conceicao, Cambiaso viene a centrocampo. Malacia per Ledezma, forze fresche Psv per il finale e per i supplementari che si manifestano all'orizzonte. Giallo anche a Gatti per una manata in faccia a Lang, Perisic esce per Bakayoko gustandosi la standing ovation, Motta butta dentro Vlahovic al 90': overtime, ma tirando fuori Kolo Muani...