Guardiola umiliato al Bernabeu, tris Mbappé e festa Real. Psg show, 7-0 al Brest

Al Santiago Bernabeu non c'è partita tra Real Madrid e Manchester City: forti del 3-2 in trasferta, la formazione di Ancelotti gioca sul velluto, trascinata da uno strepitoso Mbappé autore di una tripletta e vola agli ottavi di finale di Champions League. Real Madrid già avanti dopo appena quattro minuti: lancio di Asencio per Mbappé che con un pallonetto delizioso supera Ederson. La punta francese si ripete ancora al 33°: tocco morbido di Rodrygo per l'ex Psg che mette ancora alle spalle del portiere brasiliano. Nella ripresa arriva anche la tripletta della punta francese che si porta a casa il pallone bucando il numero uno del City con un piazzato di sinistro. La formazione di Guardiola accorcia le distanze nel recupero con Nico Gonzalez che appoggia comodamente in porta un pallone calciato sulla traversa da Marmoush. Agli ottavi di finale i Blancos incontreranno una tra Bayer Leverkusen e Atletico Madrid.