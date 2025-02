Psv-Juve e tensione Motta: la frase rivolta a Yildiz dopo il gol di Perisic

Psv-Juve, Motta a Yildiz: "Non devi sentire il freddo"

Dopo il gol di Ivan Persic, Thiago Motta si è girato verso i calciatori in panchina per invitarli ad aumentare il ritmo del riscaldamento. Secondo quanto riferito dai bordocampisti di Prima, subito dopo l'allenatore si è rivolto a Kenan Yildiz, alle prese con uno scaldacollo, dicendogli: "Toglilo, non devi sentire freddo!". Un'espressione per far capire il momento di grande tensione della partita. Subito dopo il momentaneo pareggio di Weah, Thiago Motta ha poi invitato Thuram e Mbangula, prossimi all'ingresso in campo, a rivestirsi per continuare il riscaldamento.