Guardiola amaro: "Forse è la fine di un ciclo...ma voglio restare"

La fine di un ciclo

"Mi sento impotente? Non è una questione di impotenza. Siamo una grande squadra, ma abbiamo perso continuità. Quando una squadra è migliore bisogna soltanto congratularsi. Per molti anni abbiamo fatto qualcosa di storico nel nostro Paese, vincendo così tante competizioni che non eravamo mai riusciti a fare prima. Ora dobbiamo concentrarci sulla qualificazione tra le prime quattro squadre del campionato. Fine di un ciclo? Forse sì. Le cose non sono eterne, non tutto dura per sempre. Abbiamo vinto sei Premier League in sette anni e in Europa siamo arrivati ​​ogni anno nei quarti, in semifinale o in finale. Ho la forza di continuare? Sì, sì, voglio continuare", ha concluso Pep Guardiola.