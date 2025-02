Zoff: "Juve e italiane ko in Champions? Colpa del Var. Serve la macchinetta!"

La settimana di Champions League è stata un vero e proprio incubo per le squadre italiane. Juventus , Milan e Atalanta hanno salutato la competizione, dopo il ritorno dei playoff. Niente ottavi di finale, dove ci sarà soltanto l'Inter, arrivata quarta nella League Phase. Una mazzata anche per il Ranking annuale , che permette alle prime due leghe in classifica di qualificare una squadra in più per la manifestazione nella stagione a seguire. Zoff ha parlato a LaPresse di queste brutte prestazioni dei bianconeri, rossoneri e nerazzurri.

Zoff attacca la Seria e spiega la debacle Champions

"I motivi di questa debacle in Champions possono essere diversi, credo derivino da un campionato italiano esageratamente 'lavorato' dal Var. Sempre falli, interruzioni, cadute e questo presuppone ritmi molto più blandi. In ogni momento c'è una interruzione, c'è dunque bisogno di velocizzare tutto questo. Perché noi le qualità le abbiamo, Non sono negativo sulla potenzialità del calcio italiano ma siamo in una china dove conta più il Var che qualsiasi altra cosa" - ha spiegato Zoff a LaPresse. Poi ha proseguito: "Io dico di fare arbitrare gli arbitri. Non dico sul fuorigioco o sulla palla dentro o fuori, dove interviene la tecnologia, però per le altre cose è tutto esagaratamente fiscale. Puoi fischiare sempre o mai e le pene sono molto severe quando fischi molto" - ha sottolineato l'ex ct dell'Italia.