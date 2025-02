Psv sui social, interisti a ruota: Juve, sfottò senza fine dai rivali

Non si placa la gioia del Psv (e non solo) nel day after di Champions League, dopo che gli olandesi hanno eliminato la Juve vincendo per 3-1 al Philips Stadion approdando agli ottavi di finale. La squadra di Peter Bosz ha ribaltato il 2-1 dell'andata grazie soprattutto ad uno straordinario Noa Lang , che è stato votato come Mvp della gara di ieri sera. Il club, con un post social, ha voluto celebrare il proprio calciatore, senza dimenticare di ironizzare sull'eliminazione della Juve. Ma è anche un'altra foto che ha fatto rumore, a causa alcuni like... interisti.

Psv, sfottò alla Juve. Perisic e i like... interisti

"Ciao tutti, buongiorno", con tanto di bandiera italiana ed emoji che manda un bacio. È questa la didascalia che il Psv ha scelto per la foto di Noa Lang con il trofeo di miglior calciatore della partita in mano. Un post nel quale non sono mancati neanche i commenti di numerosi tifosi interisti: c'è chi scrive "Forza Psv", chi "Grazie mille" e chi "Buongiorno a voi", sempre con cuori nerazzurri al seguito. C'è stata però un'altra foto condivisa dall'account Instagram del Psv, quella dell'esultanza di Ivan Perisic. L'ex Inter è risultato decisivo nella gara di ieri, avendo segnato il primo gol e mettendo lo zampino in occasione della seconda rete biancorossa. Una foto che è piaciuta, oltre che allo stesso Perisic, anche ad uno che all'Inter ci gioca oggi, e che ha in passato vestito la maglia del Psv: Denzel Dumfries.

L'olandese, che ha condiviso con il croato un solo anno in nerazzurro, ha infatti messo like allo scatto pubblicato dalla sua ex squadra su Instagram. Non è stato però l'unico calciatore dell'Inter che ha apprezzato la foto: anche Benjamin Pavard, che con Perisic ha invece trascorso una stagione al Bayern Monaco, ha lasciato un 'mi piace'. Semplice apprezzamento per l'ex compagno di squadra o un riferimento anche all'eliminazione Juve? Intanto, anche a questo post, non sono mancati i commenti dei tifosi interisti: da "Ivan vecchio cuore nerazzurro" a "Per sempre uno di noi Ivan", fino a qualcuno che invoca un suo ritorno in nerazzurro. Un plebiscito di cuori nerazzurri sui social del Psv. in attesa del sorteggio Champions di domani che potrebbe mettere i biancorossi proprio contro l'Inter negli ottavi di finale.