"Flop Juve contro il Psv? Non mi sorprende. Ecco come l'ha vinta Bosz"

Il calcio olandese e l'Atalanta

​Sta tornando quindi o è già tornato il grande calcio olandese? "Non dico questo, ma ci sono tantissimi buoni giocatori. Quando smisi di giocare, in Olanda sembrava emergessero solo attaccanti, centrocampisti, mezze punte. E in effetti per trovare difensori forti bisogna tornare a Kroll, anni ‘80, che poi era un libero oppure a Koeman che giocava centrale di difesa, ma era un centrocampista. Poi arrivò van Dijk, che adesso comincia ad avere una certa età, ma il ct (proprio Ronald Koeman, ndr) ha ora solo l’imbarazzo della scelta per convocare difensori bravi. È un calcio in continua evoluzione, con cambi generazionali che si susseguono qualitativamente. I club sono costretti spesso a vendere i migliori per sopravvivere, ma hanno la forza di continuare a produrne di bravi. Come fa l’Atalanta in Italia. Questo turnover senza abbassare più di tanto la qualità consente di rimanere competitivi e di irrobustire le casse. E poi fanno giocare i giovani se sono bravi e anche se hanno solo 16-17 anni".

Tra i tanti giocatori ce n’è uno che segue l’agenzia con cui lei collabora, il mediano Wieffer, che interessava anche a club italiani tra cui il Milan. Perchè è andato al Brighton?

"Perchè gli inglesi hanno offerto 30 milioni di euro e quando si muove la Premier...".