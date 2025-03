Simeone, emozione derby: "Come se fosse il primo giorno. Favoriti? Non capisco..."

Vigilia degli ottavi di Champions League e nel programma di martedì c'è il derby di Madrid tra Real e Atletico . Una rivalità storica tra le due formazioni in corsa per lo scudetto in Liga e per un posto nei quarti di finale. In passato è stata una finale giocata fino all'ultimo secondo in cui hanno prevalso i blancos con il gol di Sergio Ramos al 93eimo a portar la sfida ai supplementari. Lo stesso difensore spagnolo lo ha ricordato qualche settimana fa al Monterrey con la scelta del 93 come numero di maglia . Questa volta, però, non ci sarà l'iberico ma altri campioni pronti a scrivere una nuova pagina di storia in un senso o nell'altro. Da Mbappé a Bellingham fino a Griezmann e Julian Alvarez . Una notte di stelle quella del Bernabeu che Simeone e De Paul hanno analizzato con lucidità ed emozione nel corso della conferenza stampa.

Simeone, conferenza Real Madrid-Atletico

Diego Simeone ha analizzato la sfida al Real Madrid: "Affronteremo un grande rivale e di cui abbiamo tantissimo rispetto così come lo avranno loro di noi. Per la città di Madrid è spettacolare, ma anche per noi che lo giocheremo. È un momento molto importante per noi. Favorito? Non capisco la parola. Conosciamo i nostri punti di forza e cercheremo di fare la partita per cercare di fargli male". Sulla Liga: "Barcellona e Madrid li ho sempre messi in alto per la loro storia e noi siamo in crescita. Questo è moltol bello. Ma ora non è tempo di pensare al campionato, ci sono ancora tante gare davanti e il mio focus è sulla partita di domani".

Sulla Champions: "La storia esiste e quella del Real è straordinaria. Domani avremo senz'altro un'altra possibilità". Sull'emozione della partita: "Personalmente è come se fosse il primo giorno all'Atletico. Provo quel tipo di emozione e l'obiettivo è sempre lo stesso: portare l'Atletico in un posto sempre più importante, rispettando valori e storia. Dobbiamo goderci questi momenti". A chiudere ha parlato di Alvarez: "Julian sta facendo molto bene e voglio continuare a lavorare sulle sue caratterische per farlo migliorare ancora".