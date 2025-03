Feyenoord, la scelta della lega olandese in vista dell'Inter fa discutere

L'Eredivise è andata in aiuto del Feyenoord in vista della doppia sfida di Champions League contro l' Inter . Gli olandesi, dopo aver eliminato il Milan, vogliono ripetersi per cercare di andare avanti nella competizione e per questo hanno chiesto alla propria Lega il rinvio della gara di campionato contro il Groningen . Nulla di particolare perché la richiesta è prevista dalla stessa federazione, purché anche il comune sia d'accordo. Essendo in casa la prossima gara di campionato vien da sé che a Rotterdam abbiano accolto la richiesta del club con estremo favore. Il tutto, però, ha scatenato diverse polemiche perché oltre al Feyenoord anche l'Az Alkamaar ha chiesto e ottenuto il rinivio della propria gara e, in una fase cruciale della stagione, ha fatto storcere il naso a tanti altri club.

Feyenoord, rinviata la gara con il Groningen

La formazione allenata da Van Perise, il tecnico è arrivato da una settimana, ha a disposizione una settimana intera per preparare la sfida di ritorno contro l'Inter. Infatti, da quella del De Kuip di mercoledì a quella di San Siro, gli olandesi non giocheranno la gara di campionato contro il Groningen. La squadra ha chiesto e ottenuto il rinvio della suddetta partita ed è sicuramente un punto a favore per arrivare con più energie in Champions la prossima settimana.

Una decisione che ha fatto uscire un po' di polemiche in Olanda, soprattutto da dg del Groningen, Frank van Mosselveld: "In una fase cruciale della competizione come quella in cui ci troviamo attualmente, non possiamo accettare il fatto che due partite vengano posticipate, un'altra inizi un'ora prima, mentre con la quarta non accada nulla".