Champions, è l'anno dell'Inter: il Supercomputer sicuro, una sola può fermarla

Deciso l'esito dei plyaoff e ultimati i sorteggi, si rialza il sipario sulla Champions League. La massima competizione europea per club, ha conosciuto l'eliminazione di tutte le italiane che non erano riuscite a posizionarsi tra le prime otto. L'Atalanta non è sopravvissuta al confronto stregato con il Brugge, il Milan ha sbagliato l'approccio all'andata e subito il tradimento di Theo Hernandez al ritorno, la Juventus ha rimediato il primo fallimento stagionale arrendendosi al più che modesto ma non meno motivato Psv di Bosz - che dopo il successo di Eindhoven si è rivelato tutt'altro che solido - prima di scoprirsi cronicamente in crisi con l'eliminazione in Coppa Italia. Resta dunque in corsa la sola Inter di Inzaghi, che nella fase a girone unico si è piazzata al 4º posto con un bilancio di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 ko. L'urna di Nyon ha decretato che i nerazzurri dovranno giocarsi l'accesso ai quarti contro il Feyenoord di Robin van Persie: l'ex attaccante dell'Arsenal è subentrato al tecnico della primavera Pascal Bosschaart, che durante la gestone ad interim si è tolto lo sfizio di eliminare Leao e compagni dalla competizione. Il primo appuntamento dell'ottavo di finale è in programma il 5 marzo a Rotterdam, con ritorno previsto per martedì 11 a San Siro. Inoltre, con il ritorno della Champions si riapre anche la stagione dei pronostici, inclusi quelli calcolati dal supercomputer Opta.