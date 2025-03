Diretta Real Madrid-Atletico Madrid ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MADRID (SPAGNA) - L'attesa è finita: alle ore 21 , allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid , Real e Atletico si affrontano nell' andata degli ottavi di finale di Champions League . I Blancos di Carlo Ancelotti , che hanno chiuso all’undicesimo posto la fase campionato, nel playoff hanno eliminato il Manchester City di Pep Guardiola, battuto 3-2 in rimonta nel primo round in Inghilterra e piegato 3-1 tra le mura amiche grazie alla splendida tripletta di Kylian Mbappé. I Colchoneros di Diego Pablo Simeone , invece, grazie al quinto posto conquistato nella prima fase hanno strappato il pass diretto per gli ottavi di finale. Le due squadre si sono già contese la coppa in finale e sia a Lisbona nel 2014 che a Milano nel 2016 ad aver la meglio sono state le Merengues: il 4-1 dopo i tempi supplementari del Da Luz valse la tanto agognata "Decima", il successo ai rigori al Meazza sancì invece la prima delle tre affermazioni nella competizione di Zidane nel ruolo di allenatore. Nelle due gare stagionali in Liga grande equilibrio: doppio 1-1.

Real Madrid-Atletico Madrid: diretta tv e streaming

Real Madrid-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Mendy; Brahim Diaz, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo; Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Mestre, Alaba, Lucas Vasquez, Franc Garcia, Chema, Modric, Guler, Endrick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Gimenez, Lenglet, Javi Galan; G. Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, J. Alvarez. Allenatore: Simeone.

A disposizione: Musso, Gomis, Le Normand, Molina, Kostis, Witsel, Lemar, Lino, Riquelme, Correa, Sorloth.

ARBITRO: Turpin (Francia). ASSISTENTI: Danos-Pages. IV UFFICIALE: Vernice. VAR: Brisard. ASS. VAR: Delajod.