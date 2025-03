Van Persie pronto: "Inter? La forza può essere debolezza. La nostra magia..."

Feyenoord-Inter, la conferenza di Van Persie

L'ex attaccante è arrivato sulla panchina biancorossa da qualche settimana e le ultime partite le ha viste... "A casa davanti alla TV. Quando abbiamo visto quel gol in trasferta a Milan, abbiamo fatto tutti un salto in aria, è stato un momento meraviglioso per il Feyenoord". In Eredivise la formazione sta facendo fatica, invece in Champions League il discorso è diverso: "Ospitare il Bayern in casa, per esempio, è magia. Questa è la magia di De Kuip. La differenza? Domani proverò questa esperienza. Non vedo l'ora, sarà la mia prima volta in Champions League come allenatore. I miei giocatori sono in buona forma, sono pronti". Come suo vice c'è René Hake: "René ha un arsenale di esercizi per quanto riguarda un certo modo di giocare. È molto coinvolto, si vede che è in circolazione da molto tempo. Sono molto felice di lavorare con lui. Ma in realtà con tutti i membri dello staff. È davvero bello lavorare con tutti a questo livello". Che partita si aspetta Van Persie? "Penso che avremo un po' più di palla, ma questo non significa necessariamente che creeremo più occasioni. Qui sta la sfida. E sarà importante stare attenti alle transizioni: la forza dell'Inter sta in quei momenti".