Luis Enrique: "Il Liverpool ha tre aerei da combattimento in attacco"

Psg-Liverpool, la conferenza stampa di Luis Enrique

"La partita sarà intensa e difficile. Si affronteranno due squadre con molti punti di forza. Questa è una delle partite più belle che si possano vedere sulla carta". Luis Enrique è già focalizzato e ha messo nel mirino il Liverpool. "Siamo molto simili per quanto riguarda il ritmo di gioco, l'intensità, forse non siamo così forti fisicamente ma abbiamo un ritmo molto alto". Il tecnico spagnolo è ben conscio della forza offensiva dei ragazzi di Slot: "È una delle migliori squadre d'Europa degli ultimi anni. E non si tratta solo di Salah, ci sono molti giocatori molto bravi. È una squadra molto completa, ma questa partita è l'occasione per dimostrare che siamo all'altezza. Quanto più è forte l'avversario, tanto più siamo motivati. Domani è una partita molto speciale. Affronteremo la squadra che ha giocato meglio in questa prima parte di stagione. Poter competere contro questa squadra è fonte di motivazione. Hanno tre aerei da combattimento davanti, fermarli non è facile. Ma se riusciamo a imporre il nostro stile di gioco, soffriremo meno. L'obiettivo è essere migliori dei nostri avversari e non farci male nelle transizioni". L'allenatore ex Barca ha fatto un passaggio anche su Kvaratskhelia: "Kvara può giocare sull'ala sinistra, come numero 9, può fare la differenza nell'uno contro uno, ma può giocare anche sulla fascia destra. Ciò che contraddistingue i nostri attaccanti è la loro capacità di giocare in tutte le posizioni".