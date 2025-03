Real-Atletico 2-1, Diaz da urlo! Motta, hai visto l'Arsenal umiliare il Psv?

Diavolo Brahim Diaz, ritirata Atletico

Nella ripresa, l'Atletico dimostra di sapersi disporre meglio in campo, ma al 55' il Real torna in vantaggio grazie alla terza perla dell'incontro regalata questa volta da Brahim Diaz, che infiltratosi in area dribbla Gimenez, Barrios e Simeone prima di disegnare la traiettoria vincente. Non si fa attendere la reazione degli ospiti, che chiama in causa Courtois con il cross basso di Griezmann. Ci prova allora Gimenez che calcia di controbalzo sugli sviluppi di un calcio di punizione, spedendo però la palla sugli spalti. I Colchoneros accusano il colpo e subiscono nuove incursioni dei Blancos, trascinati da un ispiratissmo Brahim Diaz. L'ex Milan delizia il pubblico con nuove giocate che fanno guadagnare campo alla squadra. Simeone ordina allora la ritirata e chiama in panchina Griezmann per mandare in campo Le Normand, con la chiara intenzione di non subire altri gol in vista del ritorno. In affanno per tutta la gara invece l'ex Psg Mbappé, unica nota stonata della serata del Real. Nel finale, il francese sbaglia un assist d'oro per Vinicius, che sottoporta non riesce a battere a rete.