Benfica-Barcellona, Flick: "Spero che faremo meglio". Poi la risposta sul ritorno di Neymar

Dopo il secondo posto nella fase a gironi, il Barcellona si prepara ad affrontare il Benfica nell'andata degli ottavi di finale di Champions League . Una partita che solo poche settimane fa ha regalato spettacolo con il 4-5 per i blaugrana al Da Luz e che il tedesco ha ricordato così nella conferenza stampa di vigilia: "Loro hanno la loro idea di come vogliono giocare e noi la nostra, vedremo cosa succede. Spero che ci siamo preparati meglio che nell'ultima partita".

Flick: "Futuro? Dobbiamo pensare al Benfica"

Il tedesco si è poi espresso così sul momento della squadra: "Sono sempre concentrato sulla prossima partita, quindi potrei dire che il Benfica è l'avversario più difficile. Non credo sia bello parlare del futuro, dobbiamo pensare alla prossima partita che inizia con lo 0-0 e dare sempre il meglio. È molto difficile difendersi dalla strategia proposta dal Benfica e dal loro modo di attaccare, tuttavia penso che ci siamo allenati molto bene e che siamo più che preparati per la partita".

Barcellona, Flick: "Ritorno Neymar? Non è il mio compito..."

Flick ha risposto così alle voci su un possibile ritorno di Neymar al Barcellona: "Non è il mio lavoro, sono molto concentrato su questa squadra fino alla fine della stagione. Abbiamo grandi opportunità e dobbiamo pensare solo a questo. Il resto è compito di altre persone nel club, non mio". Infine sulla ultima Champions ormai vinta dieci anni fa: "Penso che in queste fasi non ci sia una partita facile, dobbiamo essere concentrati e ho già detto che il Benfica è una grande squadra, domani si sentirà un'atmosfera incredibile".