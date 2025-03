Crollo Bruges dopo gli 'scherzi' a Juve e Atalanta: tris Aston Villa in Belgio

BRUGES (Belgio) - Il Club Brugge, dopo aver condannato la Juventus ai play-off, rivelatisi poi fatali contro il Psv, e aver eliminato l'Atalanta nel medesimo turno a eliminazione diretta di Champions League, cade 3-1 in casa nell'andata degli ottavi di finale contro l'Aston Villa. La formazione belga, pertanto, avrà bisogno di un'impresa al Villa Park di Birmingham, nel match di ritorno in programma la prossima settimana, per avere la possibilità di strappare una storica qualificazione ai quarti della massima competizione continentale per club.