Real-Atletico, Ancelotti: "Mbappé non al top, Rodrygo fantastico”. Su Modric...

MADRID (Spagna) - "È stata una partita aperta, equilibrata e con scarsa intensità , come volevamo. Abbiamo controllato bene a livello difensivo. L’obiettivo era di prendere un piccolo vantaggio in vista della gara di ritorno e l’abbiamo fatto. Potevamo fare qualcosa in più, ma siamo riusciti a tenere bene in difesa dopo il gol del vantaggio". Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha commentato il successo contro l'Atletico di Diego Simeone nel match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Su Mbappé, Modric e Rodrygo

"Mbappé non era al suo top, ma ha fatto il suo lavoro, perché non è facile giocare contro la difesa dell’Atletico. Difficoltà in mezzo al campo? È chiaro che nel centrocampo titolare non c’era la qualità che ha Modric. Ho preso questa decisione perché volevamo essere più compatti al livello difensivo. Rodrygo? In Champions League è sempre stato determinante. Lui è fantastico perché abbina qualità a un grande lavoro per la squadra, che ci aiuta sempre molto", ha concluso Ancelotti.