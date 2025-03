Diretta Psg-Liverpool ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PARIGI (Francia) - Altro ottavo di lusso in Champions League con la super sfida tra Psg e Liverpool. Sorteggio feroce quello di Nyon che mette davanti i francesi che hanno chiuso al quindicesimo posto la fase a campionato e agli ottavi attraverso il playoff, contro i Reds che hanno chiuso al primo posto la fase a giorne unico. Al Parco dei Principi si prevede una partita extra lusso, una potenziale finale che mette invece sul piatto il pass per i quarti. Liverpool favorito, ma occhio al Paris che è in netta ripresa. Il Paris Saint Germain ha avuto un avvio di Champions horror, poi il cambio di marcia e nel mercato invernale l'arrivo di Kvaratskhelia. Il georgiano nei poker a City e Stoccarda era solo spettatore, ora sarà una freccia in più nell'arco di Luis Enrique. Il Liverpool ha vinto le prime sette partite, poi l'ultima l'ha persa 3-2 con il Psv ma con tante seconde linee in campo scelte da Slot che adesso vuole riprendere il ritmo per arrivare più in fondo possibile alla competizione.