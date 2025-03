Diretta Feyenoord-Inter ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROTTERDAM (OLANDA) - Archiviato lo scontro scudetto del Maradona contro il Napoli, chiuso sull'1-1, risultato che ha dunque permesso all'Inter di mantenere la vetta della classifica e il punto di vantaggio sugli azzurri di Antonio Conte, Lautaro e compagni volano in Olanda dove alle 18.45 affrontano al De Kuip il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions League (esclusiva Amazon Prime Video). Simone Inzaghi deve fare i conti con una lunga lista di infortuni sulle fasce, con il solo Dumfries a disposizione esterno di ruolo. Grazie al quarto posto ottenuto nella prima fase, i campioni d'Italia hanno strappato il pass diretto per gli ottavi di finale. Gli olandesi, invece, hanno dovuto affrontare i playoff dove hanno estromesso dalla competizione il Milan: dopo il successo per 1-0 tra le mura amiche all’andata firmato Paixao (Maignan non proprio perfetto nell'occasione), ecco l’1-1 del Meazza che ha condannato i rossoneri di Sergio Conceiçao. Pochi giorni prima della doppia sfida contro il Diavolo, Brian Priske è stato esonerato, pertanto è toccato al tecnico ad interim Pascal Bosschaart condurre i biancorossi alla fase a eliminazione diretta. Nonostante il risultato conseguito, la dirigenza non gli ha però prolungato la fiducia chiamando l'ex attaccante Robin van Persie a guidare la squadra. Martedì prossimo (11 marzo alle ore 21) è in programma la sfida di ritorno al Meazza e chi avrà la meglio nei 180 minuti sfiderà ai quarti una tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Inter e Feyenoord si sono affrontate una sola volta nella loro storia: era la semifinale della Coppa Uefa 2001-02 e ad avere la meglio furono gli olandesi, vittoriosi 1-0 a San Siro grazie all'autogol di Ivan Cordoba. Al ritorno fu 2-2, con Cristiano Zanetti e Mohamed Kallon, su rigore, che nel finale pareggiarono le due reti dei padroni di casa siglate nella prima frazione di gioco da Pierre van Hooijdonk e Jon Dahl Tomasson. Gli olandesi, poi, si aggiudicheranno la coppa battendo 3-2 in finale il Borussia Dortmund.