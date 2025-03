Diretta Bayern Monaco-Bayer Leverkusen ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Avversarie nella corsa alla vittoria finale della Bundesliga, alle ore 21 Bayern Monaco e Bayer Leverkusen si ritrovano una contro l'altra all'Allianz Arena nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I bavaresi di Vincent Kompany hanno chiuso la fase campionato al 12° posto, pertanto hanno dovuto disputare i playoff, dove hanno affrontato il Celtic: ottenuto il successo per 2-1 in trasferta, tra le mura amiche i tedeschi sono andati sotto, trovando il gol qualificazione con Alphonso Davies solo al 94'. Le Aspirine di Xabi Alonso, invece, hanno guadagnato il pass diretto per gli ottavi chiudendo al sesto posto la fase campionato. Le due squadre si sono già affrontate tre volte in stagione: grande equilibrio in Bundesliga (1-1 a Monaco di Baviera e 0-0 a Leverkusen), mentre i campioni di Germania hanno avuto la meglio negli ottavi di finale della coppa nazionale espugnando l'Allianz Arena grazie alla rete di Tella. Martedì prossimo, 11 marzo alle ore 21, andrà invece in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e chi avrà la meglio nella doppia sfida affronterà ai quarti una tra Inter e Feyenoord.