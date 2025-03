Brahim Diaz ridicolizza Simeone: il messaggio fa il giro del mondo

Il derby di Madrid in Champions ha regalato tantissime emozioni. I tre gol sono stati tutti bellissimi: da Rodrygo a Julian Alvarez fino al protagonista inaspettato Brahim Diaz. Il 2-1 ha permesso ai blancos di portare dalla sua parte questa gara d'andata al Bernabeu e tra una settimana ci sarà il ritorno al Wanda Metropolitano per capire chi supererà il turno. Ma come ogni derby, anche quello tra Real e Atletico si è portato dietro un dissing particolare tra l'autore del gol vittoria e Diego Simeone.