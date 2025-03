Bosz, la Juve è lontana. Umiliato dall’Arsenal: “Sarebbe ridicolo se ora…”

Tra le partite di Champions League da ricordare c'è stata senza dubbio quella tra Psv e Arsenal . Una gara spettacolare e che ha avuto un risultato inaspettato, soprattutto per quanto mostrato dalla squadra olandese nel corso della competizione. La formazione allenata da Bosz ha eliminato la Juventus ai playoff e nella gara d'andata contro i Gunners ha subito un sonoro 7-1 . Difficile vedere, nel corso della storia della competizione, un risultato così netto e in trasferta, ma l'Arsenal è riuscita a mettere a nudo tutte le difficoltà del momento del Psv. Lo stesso allenatore olandese ha parlato in conferenza al termine dell'incontro: "Umiliante e sorprendente".

Bosz, conferenza post Psv-Arsenal

Peter Bosz ha analizzato la sconfitta contro l'Arsenal: "È un risultato doloroso, umiliante e sorprendente. Contro l'Arsenal si può anche non vincere, ma la nostra prestazione non è stata buona. In due momenti poteva essere di nuovo riaperta la gara: quando Saibari ha colpito la traversa e sul mancato secondo giallo per un loro giocatore (Lewis-Skelly ndr)". Le parole all'intervallo: "Ho detto ai ragazzi di cercare il 3-2 perché avremmo potuto riaprirla, ma le cose sono andate male subito dopo".

Sulla sconfitta: "Perdere così male è doloroso e fa male anche ai giocatori, giovani e non. Non sarebbe bello se non facesse effetto. Deluso dalla squadra? Mai. Abbiamo iniziato insieme, avuti tanti successi in passato e ora stiamo attraversando questa crisi da squadra unita. Sarebbe ridicolo se ora li incolpassi. Gli errori ci sono, certo, ma questa è un'altra cosa...". A chiudere ha parlato sul cosa poter fare adesso: "Dobbiamo raddrizzare la schiena perché sabato ci aspetta una gara importante contro l'Heerenveen. Siamo secondo in campionato e vogliamo restare così almeno".