Il Bayern sulla strada dell'Inter. Barcellona a fatica, il Liverpool beffa il Psg!  

MONACO (Germania) - Il Bayern Monaco ipoteca il passaggio ai quarti di finale ( dove sembra ormai scritta la sfida contro l'Inter ) dominando il derby tedesco contro il Bayer Leverkusen per 3-0 nell'andata degli ottavi di finale. Neanche 10 minuti sul cronometro e Harry Kane sblocca il parziale : crosso di Olise ed incornata del britannico per l'1-0 Bayern. Il Bayer non impensierisce Neuer e si scava la fossa da solo: su un innocuo cross di Kimmich papera incredibile di Kovar che perde il controllo della sfera in uscita sulla quale si getta Musiala per il 2-0. A mettere la parola fine alle speranze della quadra di Xabi Alonso è l'espulsione per doppio giallo di Mukiele al 62' con il rigore trasformato da Kane al 73' che sigla il tris.

Raphinha gol: il Barcellona sbanca Lisbona

Ancora Raphinha e ancora il Barcellona ride a Lisbona. I catalani passano per 1-0 a casa del Benfica grazie ad una rete "di rapina" dell'attaccante brasiliano in un match molto sofferto. Infatti la partita vive la sua volta al 22' quando arriva il rosso diretto a Cubarsi per un duro fallo al limite dell'area. Gli azulgrana resistono grazie anche alle parate dell'ex Juventus Szczesny (tra i migliori in campo) e al 60' il momento chiave: pessimo passaggio di Slva intercettato da Raphinha sulla trequarti del Benfica, l'attaccante di Flick non ci pensa due volte e fa partire un preciso sinistro da fuori area per la rete dell'1-0. Assalto finale dei lusitani con Szczesny attento e decisivo.

Psg, che beffa: domina...ma vince il Liverpool

Al Parco dei Principi è beffa per il Paris Saint-Germain che perde 1-0 un match dominato con Allison eroe del Liverpool. Al 20' magia di Kvaratskhelia con uno splendido sinistro a giro sul secondo palo, gol capolavoro ma dal Var arriva la doccia ghiacciata: l'ex Napoli, di un soffio, era in fuorigioco quando a ricevuto la palla dentro l'area. La partita è un dominio dei parigini (27 tiri contro 2, 70% di possesso palla) che, però, devono fare i conti con il portiere del Liverpool (10 parate) più volte protagonista come all'81' quando in estensione salva i suoi su un perfetto tiro a giro di destro di Doue. Quando tutto sembra apparecchiato per il pareggio ecco all'87' il graffio degli inglesi: rilancio di Allison, Nunez vince il duello areo al limite dell'area, serve in corsa Harvey Elliot che calcia di prima battendo Donnarumma!