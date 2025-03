Inter, Van Persie non molla: "Siamo ancora in corsa, a Milano ce la giochiamo"

Robin Van Persie è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta del suo Feyenoord contro l'Inter nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico olandese ha dichiarato: "I giocatori hanno dato tutto in campo e grazie ad una bella parata su un rigore che per me non c'era, siamo ancora in partita. E pensiamo di poterla fare settimana prossima a Milano".