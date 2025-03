Van Persie tra ricordi di Juve e l'Inter: "Quasi impossibile ma il Feyenoord..."

Fiducia

Malgrado le difficoltà Van Persie ha fiducia: "Col Milan è stato bellissimo e vogliamo rifarlo. Sappiamo com'è il calcio, tutto è possibile: abbiamo perso 2-0 all'andata e vogliamo provare a rimontare. Abbiamo già dimostrato di saper fare grandi cose in Champions. Sappiamo di avere tante assenze, ma con la giusta mentalità possiamo farcela. Dopo l'andata ho detto che era impossibile giocare con l'Inter? Mi devo correggere, volevo dire che fosse quasi impossibile. Ma ce la possiamo fare"

Un futuro in Italia?

Il nome dell'ex United in passato fu accostato a quello della Juventus come obiettivo di mercato, infatti nell'estate del 2012 i bianconeri, reduci dal primo scudetto targato Antonio Conte, erano molto vicini all'attaccante dell'Arsenal (37 gol in 48 partite nella stagione precedente) tanto da avere la sua parola ma all'ultimo si inserì il Manchester United con un'offerta nettamente superiore a quella della Juve. Lo stesso Van Persie ha ricordato quando gli è stato chiesto di un possibile futuro in Serie A:. "Ero aperto a venire in Italia, ma poi sono andato al Manchester United. Allenare in Serie A? "Magari un giorno potrà succedere".