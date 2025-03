Champions, Barcellona ai quarti: show Yamal, schiantato il Benfica

Gli azulgrana non perdono tempo e dopo 10 minuti raddoppiano: strepitoso doppio dribbling dentro l'area di Yamal che con il contagiri serve sul secondo palo Raphinha che deve solo appoggiare la sfera in rete per l'1-0 ovvero 2-0 Barça. Partita che sembra in discesa per i padroni di casa ma 120" dopo la rete arriva il pareggio istantaneo dei portoghesi con il colpo di testa di Otamendi su calcio d'angolo per l'1-1 (2-1). A rimettere la partita in discesa per Flick ci pensa, ancora, Yamal: niente assist ma sinistro a giro da fuori area sul secondo palo imprendibile per Trubin che vale il doppio vantaggio Barcellona (3-1) al 27'. Prima dell'intervallo (40') Lewandowski si divora il gol del 3-1 ma tempo 2 minuti che Raphinha sistema tutto ed ipoteca la qualficazione: assist di Balde e diagonale mancino rasoterra del brasiliano per il tris (4-1).

Il Barcellona adesso attende la sua avversaria che uscirà dalla sfida tra Lilla e Borussia Dortmund in scena mercoledì (1-1 all'andata in Germania)