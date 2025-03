Simeone se la gioca umile: “Ancelotti più forte di me, ma vogliamo la finale”

"Deciderà la freschezza, la lucidità e la qualità dei calciatori. È così che andrà la partita". Sono le parole di Diego Simeone , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul ritorno degli ottavi di Champions League, che vede l' Atletico Madrid scendere in campo al Metropolitano con l'obiettivo di rimontare il vantaggio guadagnato dal Real Madrid al Bernabeu, dove gli uomini di Carlo Ancelotti si sono imposti col finale di 2-1 . I Colchoneros si presentano all'appuntamento reduci dall'inaspettata sconfitta in campionato contro il Getafe, che ha provocato una battuta d'arresto nella corsa al titolo con Real e Barcellona, raggruppate ora in un solo punto di distacco. Dopo il derby di Champions, Julian Alvarez e compagni ospiteranno i blaugrana - a cui spetta recuperare una partita - nello scontro diretto del 16 marzo.

Simeone: "Ancelotti più bravo di me"

Queste le parole del tecnico:"Attraverseremo momenti difficili, altri in cui ci saranno più situazioni favorevoli. Deciderà la freschezza, la lucidità e la qualità dei calciatori. È così che andrà la partita. Loro sono in vantaggio e noi dobbiamo cercare di segnare quel gol che ci permetterebbe di continuare a essere in partita. Ho fiducia in questa squadra perché credo nei miei giocatori. Capisco e interpreto perfettamente il loro stato d'animo e non ho dubbi che cercheremo di continuare in Champions League. Il nostro obiettivo è giocare la finale. La nostra gente ci spingerà, ma la realtà è ciò che accade sul campo. Non vinceremo solo guardando cosa succede sugli spalti. Dobbiamo giocare una grande partita. Griezmann? Domani sarà una grande partita per lui, ne sono completamente convinto". Simeone ha poi risposto ad Ancelotti, che in conferenza stampa ha dichiarato di condividere idee simile con il tecnico dell'Atletico: "Ancelotti? Ho trascorso del tempo in Italia e lui è nato là. Le ragioni si basano sulle esperienze vissute là. Ma è chiaro che Ancelotti è molto più bravo di me", ha concluso Simeone.