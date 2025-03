Emre Can guida la rimonta Champions del Dortmund: al Lilla non basta David

LILLA (Francia) - Dopo l'1-1 dell'andata maturato in Germania, il Borussia Dortmund si impone a Lilla 2-1 in rimonta e stacca il pass per i quarti di finale di Champions League. La formazione di casa, infatti, si era portata in vantaggio dopo soli cinque minuti grazie al 'solito' Jonathan David, forte attaccante canadese in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e seguito con grande attenzione da tutti i top team europei, Inter e Juventus comprese. L'ex bianconero Emre Can, però, al 54' trasforma il calcio di rigore che rimette le sorti della doppia sfida in totale equilibrio, mentre Beier, su assist di Guirassy undici giri di lancetta più tardi, segna il gol decisivo che spedisce i gialloneri tra le migliori otto squadre della massima kermesse continentale per club.