L'Aston Villa dell'ex Emery raggiunge il Psg, l'Arsenal aspetta Atletico-Real

L'Aston Villa ha calato il tris al Bruges dopo quello dell'andata: la squadra di Unai Emery ha giocato in superiorità numerica dal minuto 17 grazie al rosso diretto estratto a Sabbe. Succede tutto nella ripresa grazie alla doppietta di Asensio (51° e 61°) e alla firma di Maatsen. La formazione di Birmingham incontrerà ai quarti di finale di Psg. Passa anche l'Arsenal che dopo il 7-1 dell'andata non va oltre il 2-2 in casa contro il Psv: Zinchenko e Rice illudono i Gunners raggiunti dalle reti di Perisic e Driouech. La squadra di Arteta dovrà attendere la fine del derby spagnolo che si sta protraendo ai tempi supplementari.