Ancelotti e l’ultimo rigore: “Era di Endrick, poi gli ho visto la faccia…”

Courtois non ci sta: "Basta vittimismo"

Al termine del match ha parlato anche il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois, che a proposito delle proteste dell'Atletico per il rigore annullato a Julian Alvarez tuona: "Sono stanco di questo vittimismo, piangono sempre per cose del genere. Gli arbitri non vogliono avvantaggiare una squadra né in Spagna né in Europa, lo hanno visto chiaramente e l'hanno chiamato. Punto. Sono umani, ma con la tecnologia lo hanno visto chiaramente. Se sei in vantaggio per 1-0 dal primo minuto e non cerchi il secondo, è colpa del tuo gioco... Mi è sembrato ci fosse stato un doppio tocco e l'ho detto all'arbitro. Non era facile da vedere e loro sono stati sicuramente sfortunati. Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ma siamo passati e questo è l'importante. In settimana abbiamo parlato tanto dei rigori. Poi dipende cosa fa l'attaccante... Sorloth ha sempre cambiato direzione e pensavo che l'avrebbe cambiata anche oggi. Con Álvarez ero in dubbio, non pensavo che tirasse al centro. Su Llorente non avevamo informazioni, ma ricordo che in allenamento gli piaceva tirare a destra e ha tirato a lato".