Il Real passa ma non è favorito: il Supercomputer rivela chi vince la Champions

Bayern Monaco, poca fiducia dall'algoritmo

Il Bayern Monaco agli ottavi contro il Leverkusen ha dominato, così come sta facendo in Bundesliga. Ma per il Supercomputer è sfavorita rispetto all'Inter. Infati l'algoritmo dà ai bavaresi il 42.7 % di possibilità di accedere alle semifinali, meno rispetto a quelle dei nerazzurri. Ma Kane vorrà spezzare la maledizioni e porvare a vincere finalmente un trofeo. Nella League Phase i bavaresi hanno avuto molte difficoltà, per questo motivo ai tedeschi viene attribuito solo il 21.3% di arrivare in finale e il 9.7% per vincerla. Rispetto al passato sono statistiche più basse, ma la squadra di Kompany ha il blasone e la squadra per arrivare fino alla fine del percorso. Non sarebbe di certo una sorpresa, visto i giocatori presenti in rosa e giovani calciatori di purissima qualità come Musiala.