Rigore Alvarez, scoppia il caso! Comunicato Uefa: "Discuteremo con Fifa e Ifab"

Il tabellone dei quarti di finale di Champions League è ormai assodato, ma le polemiche sono sempre dietro l'angolo. Il derby tra Real Madrid e Ateltico ha visto premiare i Blancos dalla lotteria dei rigori, ultimo atto di un doppio confronto senza esclusione di colpi che è stato la genesi di una discussione che si protrarrà ancora a lungo. Julian Alvarez , attaccante Colchoneros, si è visto annullare un penalty per aver toccato la palla con entrambi i piedi : un tocco fortuito, che ha portato il direttore di gara all'invalidazione. In virtù di ciò, i vertici del club biancorosso hanno presentato una richiesta alla Uefa che ha riposto che sì, il rigore andava annullato, ma la regola va cambiata . Facendo così scoppiare il caso.

Atletico Madrid e il rigore annullato ad Alvarez: il comunicato Uefa

La Uefa ha analizzato l'episodio ed ha affidato a un comunicato ufficiale le proprie conclusioni, che recita quanto segue: "L'Atlético de Madrid ha chiesto informazioni alla UEFA in merito al caso che ha portato all'annullamento del calcio di rigore calciato da Julián Alvarez al termine della partita di ieri di UEFA Champions League contro il Real Madrid. Sebbene minimo, il giocatore ha toccato la palla con il piede d'appoggio prima di calciarla, come mostrato nel video allegato. In base alla regola attuale (Regole del gioco, Regola 14.1), il VAR ha dovuto chiamare l'arbitro segnalando che il gol doveva essere annullato. La UEFA avvierà discussioni con la FIFA e l'IFAB per determinare se la regola debba essere rivista nei casi in cui un doppio tocco sia chiaramente involontario".