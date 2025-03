"Alvarez, ho avvisato io il Var": l'arbitro che fece paura alla Juve di Allegri

La spiegazione di Marciniak

Alla domanda se fosse stato Mbappé a segnalare il doppio tocco, Marciniak ha risposto: "Sono stato io a informare gli arbitri al Var che c'era il 99% di possibilità che Álvarez avesse fatto un doppio tocco e loro l'hanno esaminato attentamente". Il polacco ha aggiunto: "A dire il vero, non mi è mai capitato di trovarmi di fronte a una situazione del genere nella mia carriera arbitrale, ma i giocatori conoscono le regole". Regole che potrebbero però cambiare in un futuro prossimo, proprio dopo l'episodio del Wanda Metropolitano, con l'Uefa che attraverso un comunicato ha tenuto a fare chiarezza: "Il giocatore ha toccato la palla con il piede di appoggio prima di calciarla , come mostrato nel video allegato. In base alla regola attuale (Regole del gioco, Regola 14.1), il VAR avrebbe dovuto chiamare l'arbitro per indicare che il gol doveva essere annullato. La Uefa avvierà delle discussioni con la Fifa e l'Ifab per determinare se la regola debba essere rivista nei casi in cui un doppio tocco sia palesemente involontario".