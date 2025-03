Barcellona, novità Camp Nou: l'ufficialità che può interessare anche l'Inter

Inter e la possibile sfida con il Barcellona

Inzaghi non si è nascosto e sogna il Triplete e anche di più. Per farlo oltre a vincere il campionato e la Coppa Italia, dovrà proseguire il percorso in Champions League. Il prossimo avversario dei nerazzurri sarà il Bayern Monaco e Lautaro e compagni avranno un vantaggio: giocheranno il ritorno a San Siro. Lo stesso anche per un'ipotetica semifinale. E in tal caso potrebbero trovare il Barcellona, dovesse superare come da pronostico il Borussia Dortmund ai quarti. Quindi potrà esserci una sorta di remake delle sfide del 2010 con Mourinho in panchina, ma con una differenza: l'Inter in caso si verificasse questa sfida non dovrà andare al Camp Nou e giocherà l'andata a Montjuic.