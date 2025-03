Davies crociato, Upamecano ko: Bayern, emergenza totale contro l’Inter

Un paio di settimane e poi Bayern Monaco-Inter si troveranno in campo per affrontare l'andata dei quarti di finale di Champions League . All'Allianz Arena, sede anche della finalissima della competizione a maggio, c'è la possibilità di assistere a una gara interessante tra due squadre che sin qui hanno ben impressionato in Europa. Per la sfida, però, ci saranno diverse assenze, soprattutto per i bavaresi che nelle ultime settimane hanno subito diversi infortuni e dovranno fare a meno di giocatori importanti. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati i ko di Davies e Upamecano , due titolarissimi della difesa di Kompany che ora dovrà rivedere un po' la situazione per capire come ovviare a questa difficoltà.

Bayern Monaco, tante assenze in vista dell'Inter

Qualche giorno fa c'è stata la notizia dell'infortunio di Manuel Neuer. Il portiere, sulla via del recupero, ha subito un nuovo problema muscolare. "Una reazione ai muscoli del polpaccio", insomma uno stop sulla scia di quello precedente. L'estremo difensore resta così in dubbio per la partita d'andata e sarà rivalutato nelle prossime settimane proprio a ridosso della gara con l'Inter per capire le sue condizioni. Ad accenturare l'emergenza tra i pali c'è stato anche il problema occorso a Urbig: "Il portiere del Bayern ha subito un infortunio al piede durante l'allenamento con la squadra U21".

A loro si sono aggiunti altru due infortuni abbastanza pesanti: il primo occorso a Davies e l'altro a Upamecano. Il terzino canadese è rientrato dalle gare con la sua nazionale ed ha subito "una rottura del legamento crociato del ginocchio destro e dovrà essere operato". Per lui, dunque, uno stop importante di almeno sei mei che gli ha fatto chiudere anzitempo la stagione. "Un problema alle articolazioni del ginocchio sinistro" invece è quanto accusato da Upamecano, anche per lui diverse settimane out e dunque non sarà presente nel doppio impegno contro l'Inter in Champions. Kompany dovrà dunque reinventarsi due quarti della difesa titolare contro i nerazzurri.