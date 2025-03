Da Mbappé a Vinicius, rischio squalifica Real Madrid: "Condotta indecente"

Festa Real, la Uefa indaga

In particolare, nel caso del difensore tedesco, l'inchiesta riguarda il gesto di mettersi la mano intorno al collo, nel caso di Mbappé, il toccarsi i genitali e, nel caso di Vinicius, uno scontro con il pubblico prima e dopo la partita. Secondo alcune indiscrezioni della scorsa settimana l'Atlético Madrid avrebbe presentato un reclamo contro le azioni dei giocatori del Real Madrid. In particolare Rodrygo si è lasciato andare a passi di danza brasiliana per evitare le bottiglie lanciate dagli spalti, mentre Bellingham e Ceballos, uno di quelli che aveva vissuto di più la partita da bordo campo, hanno cominciato a ballare insieme. "Un ispettore etico e disciplinare dell'Uefa - annuncia un comunicato dell'Uefa - è stato nominato per indagare sulle accuse di condotta indecente commesse dai giocatori del Real Madrid durante la partita degli ottavi di finale di Champions League del 12 marzo scorso".